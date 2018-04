2 Weltrekorde an den Commonwealth Games

Die Frauenstaffel Australiens verbesserte an den Commonwealth Games in Gold Coast den von ihr gehaltenen Weltrekord über 4x100 m Freistil.

Die Schwestern Bronte und Cate Campbell sowie Emma McKeon und Shayna Jack waren in 3:30,05 Minuten um sechs Zehntel schneller als das australische Quartett an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro.

Auch auf dem Rad schnell

Ebenfalls in Weltrekord-Zeit unterwegs waren Australiens Bahnfahrer in der Mannschafts-Verfolgung über 4000 m. Kelland O'Brien, Leigh Howard, Alex Porter und Sam Welsford bezwangen vor dem Heimpublikum im Final England in 3:49,804 Minuten.

Sie waren bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 62,66 km/h knapp eine halbe Sekunde schneller als die Briten 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro.