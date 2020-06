Am 30. Juni feiert Michael Phelps seinen 35. Geburtstag. Grund genug, einige Bilder des wohl unersättlichsten Medaillensammlers aus dem Archiv zu holen.

Bild 1 / 13 Legende: Wenn Auftauchen Freude macht Michael Phelps, der lachende Sieger. Kaum ein anderer Athlet hat eine Sportart während seiner Karriere so dominiert wie der amerikanische Über-Schwimmer. Keystone Bild 2 / 13 Legende: In Sydney jubelten noch andere Als Phelps als 15-Jähriger im Jahr 2000 erstmals an Olympischen Spielen teilnahm (im Bild rechts oben), gehörte das Scheinwerferlicht noch anderen. Der Amerikaner galt zwar als grosses Talent, zu einer Olympia-Medaille reichte es aber nicht. Noch nicht. Keystone Bild 3 / 13 Legende: Am Ursprung stand ein Weltrekord Nur 5 Monate nach den Spielen in Sydney sorgte Phelps mit seinem ersten Weltrekord für Aufsehen. Über 200 m Schmetterling verbesserte er die Bestmarke von Olympiasieger Tom Malchow und wurde damit zum jüngsten Schwimm-Rekordhalter der Geschichte. imago images Bild 4 / 13 Legende: Der 15-jährige Weltmeister Seine erste WM-Medaille ergatterte Phelps nur wenige Wochen nach seiner Weltrekord-Premiere an den US Trials. An den Titelkämpfen in Japan war der Amerikaner noch immer keine 16 Jahre alt, schwamm sich aber spätestens damals in den Fokus einer breiten Öffentlichkeit. Keystone Bild 5 / 13 Legende: Frauen im Arm ... ... und Olympia-Medaillen um den Hals. Bei seiner zweiten Olympia-Teilnahme 2004 in Athen posierte Phelps nicht nur mit Fans für Fotos, sondern sammelte auch fleissig Medaillen. Keystone Bild 6 / 13 Legende: Gold soweit das Auge reicht In Athen hob Phelps die Schwimmwelt ein erstes Mal aus den Angeln. «The Baltimore Bullet» heimste gleich 6 Goldmedaillen ein. Die Bestmarke seines Landsmannes Mark Spitz, der 1972 in München 7 Mal Gold gewonnen hatte, sollte er 4 Jahre später in Peking knacken. imago images Bild 7 / 13 Legende: Amerikas neuer Goldjunge An den Spielen in Peking liess sich Phelps unglaubliche 8 Goldmedaillen umhängen und löste Spitz endgültig als grössten Schwimmstar der Geschichte ab. imago images Bild 8 / 13 Legende: Nach London in den Ruhestand An den Spielen in London stand Phelps zum vorerst letzten Mal im Scheinwerferlicht. Er fügte seiner ohnehin beeindruckenden Edelmetall-Sammlung 4 weitere Gold-Medaillen hinzu. Mit insgesamt 22 Olympia-Medaillen verliess der Überflieger die grosse Bühne. Zumindest vorerst. imago images Bild 9 / 13 Legende: Comeback zum Ersten Lange hielt es Phelps nach seinem Rücktritt nicht als Rentner aus. Im April 2014 startete er ein Comeback und hätte sich mit guten Leistungen eigentlich für die WM 2015 in Kasan qualifiziert. Hätte, denn ... Keystone Bild 10 / 13 Legende: Ein Tolggen im Reinheft ... im Oktober desselben Jahres wurde Phelps betrunken am Steuer erwischt. Die Folge: Der US-Verband schloss ihn für 6 Monate von allen Wettbewerben aus. Keystone Bild 11 / 13 Legende: Zum Abschied schaut auch Boomer zu Nach dem Ablauf seiner vom US-Verband auferlegten Sperre strafte Phelps an den Spielen in Rio 2016 all diejenigen Kritiker lügen, die ihn bereits abgeschrieben hatten. Unter den Augen seines Sohnes Boomer ... imago images Bild 12 / 13 Legende: Nicht nur 4, sondern 5 ... gewann Phelps 5 weitere Goldmedaillen, 3 davon mit der Staffel. Danach trat der Über-Schwimmer definitiv von der grossen Bühne ab. Keystone Bild 13 / 13 Legende: Am Schluss blieben Tränen ... und Medaillen Mit Phelps verabschiedete sich in Rio der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten aus dem Schwimm-Zirkus. 28 Olympia-Medaillen hat er in seiner Karriere gesammelt, davon 23 goldene. Hinzu kommt die unglaubliche Anzahl von 33 WM-Medaillen. Keystone

SRF Sport hat Ausnahmekönner Michael Phelps im Frühling 2016 vor den Sommerspielen in Rio im Training in Arizona getroffen. Er erzählt über seinen Antrieb, warum er es damals noch einmal wissen wollte. «Ich will mir in Zukunft nie die Frage stellen, was wäre gewesen wenn ...» Hätte er nach London fix aufgehört, hätte er sich hinterfragt. Tauchen Sie im untenstehenden Video ein in die Erfolgsstory des Amerikaners.