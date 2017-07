Sportmix: Ugolkova im Halbfinal chancenlos

Maria Ugolkova hat an der Schwimm-WM in Budapest die Finalteilnahme über 200 Meter Lagen verpasst. Die 27-Jährige beendete den Wettkampf auf Rang 13. Und: Yannick Käser verpasste den Halbfinal über 100 m Brust trotz Schweizer Rekord.

Erwartungsgemäss bedeutete der Halbfinal für Maria Ugolkova an der WM in Budapest Endstation. Die 27-jährige Schweizerin schlug in 2:12,25 Minuten an, womit sie bis auf eine Hundertstelsekunde gleich schnell unterwegs war wie im Vorlauf am Sonntagmorgen. Zur Final-Qualifikation der besten Acht fehlten Ugolkova fast 2 Sekunden. Am Ende resultiere Schlussrang 13.

Der Aargauer Yannick Käser hat über 100 Meter Brust einen neuen Landesrekord aufgestellt. In 1:00,53 Minuten unterbot er seine eigene Bestmarke vom Dezember 2015 um 8 Hundertstel. Dennoch verpasste Käser die Halbfinals der Top 16.

Die Schweizer Synchronschwimmerinnen verpassten ihre WM-Ziele. Einzig das Team in der Kombination mit Rang 11. und Vivienne Koch als Solo-12. konnten sich für die Finals der besten 12 qualifizieren.

Im 4x100-m-Staffelrennen der Frauen sorgte Sarah Sjöström (Sd) als Startschwimmerin mit 51,71 für den ersten Weltrekord dieser Titelkämpfe.