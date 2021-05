Titelkämpfe in Budapest

Eine Schweizer Medaille hat es an der Schwimm-EM in Budapest dank Wasserspringerin Michelle Heimberg schon gegeben. Am Montag starten nun die Pool-Wettkämpfe. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen:

Schweizer Medaillenanwärter

Der 26-jährige Genfer Jérémy Desplanches startet über 200 m Lagen als Titelverteidiger. In derselben Disziplin kann sich Maria Ugolkova Hoffnungen machen. Vom 19-jährigen Tessiner Noè Ponti darf über 100 m Delfin viel erwartet werden.

Weitere Schweizerinnen und Schweizer:

Männer: Thierry Bollin, Jolann Bovey, Antonio Djakovic, Yannick Käser, Nils Liess, Roman Mityukov, Marius Toscan.

Frauen: Fanny Borer, Noémi Girardet, Nina Kost, Lisa Mamié, Leoni Richter, Tamara Schaad, Sasha Touretski, Julia Ullmann.

Staffeln: Die Zusammensetzung ist teilweise noch offen.

So sendet SRF

Wir übertragen die Abend-Session mit den Finalläufen täglich:

Montag-Freitag: 17:55 Uhr auf SRF zwei

Samstag: 17:55 Uhr auf SRF info

Sonntag: 18:00 Uhr auf SRF zwei

Das Programm

Montag

Männer: 400 m Crawl, 50 m Rücken (HF), 100 m Brust (HF), 4x100 m Crawl.

Frauen: 400 m Lagen, 50 m Crawl (HF), 100 m Delfin (HF), 4x100 m Crawl.

Dienstag

Männer: 100 m Brust, 100 m Crawl (HF), 200 m Delfin (HF), 50 m Rücken.

Frauen: 800 m Crawl, 100 m Delfin, 100 m Brust (HF), 50 m Rücken (HF), 50 m Crawl.

Mixed: 4x200 m Crawl.

Mittwoch

Männer: 1500 m Crawl, 100 m Crawl, 100 m Rücken (HF), 200 m Brust (HF), 200 m Lagen (HF), 200 m Delfin, 4x200 m Crawl.

Frauen: 100 m Brust, 200 m Delfin (HF), 50 m Rücken, 200 m Crawl (HF).

Donnerstag

Männer: 100 m Rücken, 200 m Crawl (HF), 50 m Delfin (HF), 200 m Brust, 200 m Lagen.

Frauen: 200 m Delfin, 100 m Rücken (HF), 200 m Brust (HF), 200 m Crawl.

Mixed: 4x100 m Lagen.

Freitag

Männer: 50 m Delfin, 200 m Rücken (HF), 50 m Brust (HF), 200 m Crawl.

Frauen: 1500 m Crawl, 100 m Rücken, 100 m Crawl (HF), 200 m Brust, 200 m Lagen (HF), 4x200 m Crawl.

Samstag

Männer: 800 m Crawl, 50 m Brust, 50 m Crawl (HF), 100 m Delfin (HF), 200 m Rücken.

Frauen: 100 m Crawl, 200 m Rücken (HF), 50 m Delfin (HF), 50 m Brust (HF), 200 m Lagen.

Mixed: 4x100 m Crawl.

Sonntag