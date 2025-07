Bei den Weltmeisterschaften im Wasserspringen schliesst Michelle Heimberg den Wettkampf vom 1-m-Brett auf dem hervorragenden 5. Platz ab.

Die Aargauerin zeigt fünf saubere Sprünge und kommt im Gegensatz zu einigen Konkurrentinnen ohne grossen Patzer durch.

Die Qualifikation am Morgen beendete Heimberg gar auf dem 4. Platz.

Wasserspringerin Michelle Heimberg hat an den Weltmeisterschaften in Singapur den Wettkampf vom 1-m-Brett auf dem tollen 5. Platz abgeschlossen. So weit vorne hatte sich die 24-Jährige an einer WM noch nie klassieren können.

Die zweifache Europameisterin kam nach fünf Sprüngen auf ein Total von 265,65 Punkten. In der Qualifikation am Morgen, welche die Schweizerin auf dem 4. Rang abgeschlossen hatte, erreichte sie vier Zähler weniger.

Auf WM-Bronze fehlen nur 5,15 Punkte

Mit ihrer Karriere-Bestleistung (273,25) hätte Heimberg gar Bronze gewonnen. Dieses Edelmetall sicherte sich die Italienerin Chiara Pellacani (270,80).

Das macht Lust auf mehr.

«Natürlich ist es ein bisschen schade, dass mir nur fünf Punkte auf die Medaille fehlen. Aber alles in allem bin ich sehr zufrieden mit meinem Wettkampf. Das macht Lust auf mehr», sagte Heimberg.

Mit Ausblick auf den Wettkampf vom 3-m-Brett vom kommenden Freitag meinte die amtierende Europameisterin in dieser Disziplin: «Ich fühle mich sehr wohl und denke, dass einiges drin liegt. Ich freue mich sehr auf nächste Woche.»

Überragende Keeney

Im Kampf um Gold war die Australierin Maddison Keeney eine Klasse für sich. Sie siegte mit 308,00 Punkten überlegen vor der Chinesin Yajie Li (290,25).

Nicht alle Athletinnen kamen ohne grosse Fehler durch: Der Chinesin Jia Chen misslang der 3. Sprung komplett. So musste die Quali-Zweite mit dem enttäuschenden 9. Schlussrang vorliebnehmen.