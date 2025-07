Die Aargauer Wasserspringerin Michelle Heimberg hat in der Quali überzeugt.

Titelkämpfe in Singapur

Michelle Heimberg ist der persönliche Auftakt zu den Wettkämpfen im Wasserspringen an der WM in Singapur geglückt. Die 24-jährige Aargauerin qualifiziert sich vom 1-m-Brett souverän für den Final der besten 12 Springerinnen. Dieser findet am Samstag ab 13:00 Uhr Schweizer Zeit statt.

Mit einem Total von 261,85 Punkten nach 5 Sprüngen belegte Heimberg in der Quali den starken 4. Platz. Mit dem Gewinn einer Medaille dürfte es dennoch schwierig werden, fehlten Heimberg doch über 20 Punkte zu Rang 3.

Legende: Hat gut lachen in Singapur Michelle Heimberg. Keystone/Patrick B. Kraemer

Heimberg hat vom 1-m-Brett an der EM bereits einen kompletten Medaillensatz gewonnen (Silber 2020, Gold 2023 und Bronze 2025). Die beste Klassierung der amtierenden Europameisterin vom 3-m-Brett an einer WM ist ein 6. Platz.