Titelkämpfe in Singapur

Noè Ponti pulverisiert an der WM in Singapur im Final über 50 m Schmetterling in 22,51 Sekunden seinen Schweizer Rekord.

Diese Zeit reicht zu Silber – es ist Pontis 1. WM-Medaille im grossen Becken.

Geschlagen wird der Tessiner nur von Maxime Grousset (FRA), der 3 Hundertstel schneller ist.

In den Vorläufen schwamm Maxime Grousset genau gleich schnell wie Noè Ponti (22,74 Sekunden). Im Halbfinal war der Franzose dann als Einziger schneller als der Tessiner (22,61 vs. 22,72). Und auch im Final der besten Acht war Grousset einen Tick besser als Ponti und schnappte dem Schweizer die Goldmedaille weg.

14 Hundertstel schneller als 2024 in Uster

Ponti kann sich aber nicht viel vorwerfen: Er kam sehr gut vom Startblock weg und lag von Beginn an ganz vorne im Rennen. In einem Herzschlagfinale hatte der 24-Jährige dann aber um 3 Hundertstel das Nachsehen.

Gleichwohl pulverisierte Ponti seinen Schweizer Rekord, den er vor etwas mehr als einem Jahr in Uster aufgestellt hatte, um satte 14 Hundertstel.

Endlich auch eine WM-Medaille im grossen Becken

Die Silbermedaille über 50 m Schmetterling ist das 1. WM-Edelmetall für Ponti im grossen Becken. Zuvor hatte der Kurzbahn-Weltrekordhalter über diese Distanz im 25-m-Becken an Weltmeisterschaften schon 3xGold, 2xSilber und 1xBronze gewonnen.

Ponti bewies in Singapur eindrücklich, dass er auch ohne seine starke Wende (die nur im 25-m-Becken zum Tragen kommt) zu den Besten über 50 m Schmetterling gehört. Nur ein Hauch hat gefehlt und er wäre der 1. Weltmeister aus der Schweiz im grossen Becken geworden.

Am Freitag gilt es über 100 m Schmetterling ernst

Auch über 100 m Schmetterling gehört Ponti in Singapur zu den Medaillenkandidaten. Am 1. August stehen die Vorläufe sowie die Halbfinals auf dem Programm. Der Final findet am Samstag um 13:40 Uhr Schweizer Zeit statt.