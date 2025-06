Noè Ponti hat bei der Trofeo Sette Colli den Schweizer Glanzpunkt gesetzt. Nachdem er im Vorlauf über 100 m Schmetterling in 50,40 Sekunden einen neuen Meeting-Rekord aufgestellt hatte, bestätigte der Tessiner diese Zeit im Final. In 50,42 Sekunden distanzierte Ponti die Konkurrenz um mehr als 1 Sekunde und sicherte sich den Sieg bei der 61. Austragung eines der ältesten und renommiertesten Schwimm-Wettkämpfe der Welt.

Roman Mityukov schwamm über 100 m Rücken zwar ebenfalls souverän in den Final, blieb dort aber chancenlos. In einer Zeit von 54,50 Sekunden verpasste er seine persönliche Bestzeit im grossen Becken deutlich und wurde bloss Sechster. Der Genfer ist am Sonntag zu Gast im «Sportpanorama» auf SRF zwei.

Mamié an der WM dabei

Ein Erfolgserlebnis gab es für Lisa Mamié: Die Zürcherin qualifizierte sich in Rom für die Schwimm-WM in Singapur (27. Juli bis 3. August). Die Europameisterin von 2022 über 200 m Brust erzielte am Donnerstag in den Vorläufen des Meetings über 100 m Brust eine Zeit von 1:08,49 Minuten. Damit bestätigte sie ihre Vorauswahl für die WM.

Legende: Darf zufrieden sein Lisa Mamié hat das WM-Ticket in der Tasche. KEYSTONE/Patrick B. Kraemer

Mamié hatte die letzten Schweizer Meisterschaften krankheitsbedingt verpasst und konnte in der vorgegebenen Zeit keine Qualifikationslimite für Singapur bestätigen. Die 26-Jährige gesellt sich zu den Olympiamedaillengewinnern Ponti und Mityukov sowie Antonio Djakovic, Marius Toscan und Gian-Luca Gartmann, die das WM-Ticket ebenfalls gelöst haben.