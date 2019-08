Ryan Lochte hat sich an den US-Meisterschaften für die Olympischen Spiele 2020 qualifiziert.

Dem 5. Olympia-Auftritt von US-Schwimmstar Ryan Lochte steht sportlich nichts mehr im Weg. Der 34-Jährige qualifizierte sich kurz nach Ablauf seiner Dopingsperre bei den US-Meisterschaften in Palo Alto in 1:57,88 Minuten über 200 m Lagen für die Sommerspiele 2020 in Tokio.

Damit könnte Lochte nach mehreren Skandalen doch noch Frieden mit den Olympischen Sommerspielen, an denen er seit 2004 immer mindestens einmal Gold gewann, schliessen:

Bei Olympia 2016 behaupteten Lochte und 3 Teamkollegen, mit vorgehaltener Waffe überfallen worden zu sein. Dies entsprach nicht der Wahrheit. Tatsächlich hatten die Amerikaner an einer Tankstelle randaliert.

Wegen der Lügengeschichte verlor der 18-fache Weltmeister sämtliche persönliche Sponsoren . Der US-Verband sperrte Lochte für 10 Monate .

Im vergangenen Jahr unterzog sich Lochte einer Behandlung wegen Alkoholproblemen.