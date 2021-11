Maria Ugolkova katapultierte sich an der Kurzbahn-EM in Kasan mit Schweizer Rekord aufs Podest. Die 32-Jährige musste sich über 200 m Lagen einzig Anastasya Gorbenko aus Israel geschlagen geben. Bronze ging an die Türkin Viktoria Gunes.

Die Athletin des Schwimmclubs Uster-Wallisellen verbesserte in Russland in 2:06,41 ihre eigene Bestmarke um 18 Hundertstelsekunden. Zur 14 Jahre jüngeren Gorbenko fehlten ihr 1,24 Sekunden. In den vergangenen Wochen war Ugolkova in ihrer Paradedisziplin im 25-m-Becken zur Weltcup-Seriensiegerin avanciert.

Auf der 2. Streckenhälfte von der Spitze verdrängt

Im Final nahm sie auf den ersten 100 m und den Teilstrecken im Delfin- sowie Rücken-Stil denn auch Kurs auf den ersten Schweizer Sieg an kontinentalen Kurzbahn-Titelkämpfen seit 2004 (damals triumphierte Flavia Rigamonti über 800 m Crawl). Auf der Brust-Strecke büsste sie dann allerdings die Führung ein.

Schon vor 2 Jahren in Glasgow hatte die Schweizer Routinière über 200 m Lagen Silber geholt. Damals schlug sie hinter Weltrekordhalterin Katinka Hosszu aus Ungarn an.