Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Noè Ponti stellt an der Kurzbahn-WM in Ungarn im Halbfinal über 50 m Schmetterling einen neuen Weltrekord auf.

Der Tessiner Schwimmer verbessert seine eigene Bestmarke um 7 Hundertstel auf 21,43 Sekunden.

Der Final über 50 m Schmetterling findet am Mittwoch um 18:42 Uhr statt.

Am Morgen in den Vorläufen hatte Noè Ponti seine Bestmarke über 50 m Schmetterling, die er Anfang November in Singapur aufgestellt hatte, noch um 0,03 Sekunden verpasst. Im Halbfinal holte der Tessiner dann Verpasstes nach – und wie: Gleich um 7 Hundertstel unterbot er den Weltrekord.

Der 23-jährige Tessiner schlug in seiner Paradedisziplin nach 21,43 Sekunden an. «Das sind immer schöne E Im Final am Mittwoch bietet sich ihm bereits die nächste Gelegenheit, die Marke zu verbessern.