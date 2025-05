Legende: Nicht zu bremsen Katie Ledecky (Archiv-Bild). IMAGO/Insidefoto

Schwimmen: Zwei Weltrekorde

Die US-Schwimmstars Katie Ledecky und Gretchen Walsh stellten in Fort Lauderdale Weltrekorde über 800 m Freistil und 100 m Schmetterling auf. Die 28-jährige Ledecky verbesserte über 800 m Freistil in 8:04,12 Minuten ihre alte Bestmarke um 0,67 Sekunden. Walsh unterbot ihren Weltrekord über 100 m Schmetterling gleich zweimal. Am Vormittag schwamm die Olympiazweite 55,09, am Nachmittag im Final 54,60.

Handball: Kündig gewinnt European League

Die Handballerinnen des Thüringer HC mit der Schweizer Nationalspielerin Kerstin Kündig gewannen in Graz am Final-Four-Turnier den Titel in der European League. Die Zürcher Oberländerin holte als erste Schweizer Spielerin einen internationalen Klubtitel. Die European League ist nach der Champions League der zweitwichtigste Klub-Event.

Boxen: Alvarez siegt

Box-Superstar Saul «Canelo» Alvarez ist unumstrittener Champion im Supermittelgewicht. Nach dem Sieg über den Kubaner William Scull vereint der Mexikaner alle vier Weltmeisterschaftsgürtel. Nach einem enttäuschenden Kampf, in dem nur wenige Schläge ausgetauscht wurden, gewann Alvarez in Riad den IBF-Gürtel zurück.