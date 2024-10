Legende: Bleibt im Schmetterling unantastbar Noè Ponti. Keystone/Alex Plavevski

Noè Ponti setzte seinen Siegeszug am Kurzbahn-Weltcup in Incheon (KOR) auch am Samstag fort. Über 50 m Schmetterling gewann der Tessiner in starken 21,76 Sekunden. Er distanzierte die Konkurrenz um mehr als 2 Zehntel und blieb nur 9 Hundertstel über der Weltrekordzeit, die er selbst am letzten Wochenende im chinesischen Schanghai aufgestellt hatte.

Nach seinen Erfolgen über 100 m Schmetterling und 100 m Lagen feierte Ponti seinen 3. Sieg. Im Interview nach dem Rennen sagte der 23-Jährige: «Es fühlt sich einfach grossartig an im Moment.» In einem Rennen über 50 Meter müsse einfach alles zusammenstimmen und er sei glücklich über seine tollen Zeiten. «Ich habe hier die Zeit meines Lebens.»

Finalqualifikation für Bollin

Der 24-jährige Thierry Bollin qualifizierte sich in seinem Rennen über 100 m Rücken ebenfalls für den Final. Dort konnte er seine Vorlaufzeit von 51,12 Sekunden jedoch nicht wiederholen. Er beendete den Final in 51,37 Sekunden an 8. Position.