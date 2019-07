Der Schweizer hat an der WM in Gwangju über seine Paradestrecke 200 m Lagen mit einer neuen Bestzeit den Final erreicht.

Weltmeisterschaften in Gwangju

Jérémy Desplanches qualifiziert sich in Gwangju mit Schweizer Rekord für den WM-Final über 200 m Lagen. Die 1:56,73 des Europameisters werden in den Halbfinals von keinem anderen Schwimmer unterboten.

Desplanches verbesserte seinen Landesrekord, den er vor zwei Jahren in Budapest ebenfalls im WM-Halbfinal aufgestellt hatte, um 13 Hundertstel. In Südkorea dominierte der 24-jährige Genfer seinen Halbfinallauf vom Start weg und lag durchwegs in Führung.

Im Final vom Donnerstagnachmittag zählt Desplanches damit zu den Anwärtern auf eine Medaille. Es wäre die erste Schweizer WM-Medaille seit 12 Jahren.

Souverän im Halbfinal

Bereits am Morgen wusste der Schweizer im Vorlauf zu überzeugen und schlug in 1:58,43 Minuten an. Auf der letzten Crawl-Strecke nahm sich der 24-Jährige zurück, wodurch er auf seine bisherige Bestmarke noch rund eineinhalb Sekunden einbüsste.

Desplanches hatte vor einem Jahr in Glasgow als erster männlicher Schweizer Schwimmer EM-Gold gewonnen. Das grosse Ziel des Genfers ist eine Top-5-Platzierung an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 24.07.2019, 08:05 Uhr