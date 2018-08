Die 21-jährige Liu Xiang holte sich bei den Asienspielen in Jakarta in 26,98 Sekunden die Goldmedaille und blieb als erste Schwimmerin der Geschichte unter 27 Sekunden. Die bisherige Bestmarke (27,06) hatte Lius chinesische Landsfrau Zhao Jing an der WM 2009 in Rom aufgestellt.