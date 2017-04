10 Kränze müssen drinliegen, Christian Stucki!

Vor dem Start der Kranzfest-Saison haben wir Christian Stucki mit 5 provokativen Thesen konfrontiert.

5 Thesen an Christian Stucki 1:25 min, vom 28.4.2017

Am Sonntag wird die Kranzfest-Saison mit dem Thurgauer Kantonalfest in Zihlschlacht und dem Zuger Kantonalfest in Baar eröffnet.

Etwas später greift dann auch Christian Stucki wieder ins Wettkampfgeschehen ein. Wir haben den Berner mit folgenden Behauptungen konfrontiert:

Der Sieg am Kilchberger Schwinget 2008 war der grösste Sieg meiner Karriere.

Dieses Jahr geht es einzig und allein um den Sieg beim Unspunnen – alle anderen Feste sind nur Beigemüse.

10 Kränze liegen drin in dieser Saison.

Schwinger trainieren mehr und härter als Fussballer.

Mein Sohn Xavier wird eher Schwimmer als Schwinger.

Was Stucki zu den Thesen sagt, erfahren Sie oben im Video.