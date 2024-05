Legende: Auf los geht's los Joel Wicki und Fabian Staudenmann (hinten) dürften wohl auch die Saison 2024 prägen. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Das Abtasten ist passé. Dieser Sonntag markiert den Startschuss zur Schwing-Saison 2024 – und zwar gleich richtig. Zur Lancierung der Kranzfeste geht es parallel an 4 Orten hoch zu und her. Auf folgenden Schauplätzen steigen die Aktiven bei Anlässen mit Kantonalcharakter in die Zwilchhosen:

Zuger Kantonalfest in Cham

Thurgauer Kantonales in Ermatingen

Solothurner Kantonalfest in Kestenholz

Fête Cantonale Fribourgeoise in Frasses

Die 3 grossen Figuren

Joel Wicki – Der Schwingerkönig musste die letzte Saison aufgrund einer Ellbogenverletzung, die er sich auf dem Brünig eingehandelt hatte, schon im August abbrechen. Am 13. April kehrte der Innerschweizer auf die Wettkampf-Bühne zurück und schwang beim Surentaler Frühjahrsschwinget in Sursee gleich obenaus. Wicki fühlt sich körperlich fit, hat auf Anhieb wieder sportliche Argumente und er ist eine mentale Belastung losgeworden: Kürzlich absolvierte er seine 2. Lehre zum Landwirt erfolgreich. Samuel Giger – Der Unspunnen-Sieger war heuer schon im Einsatz, muss nun aber zuwarten mit der Fortsetzung seiner Saison. So verletzte er sich vor wenigen Tagen beim Toggenburger Verbandsschwingfest an der rechten Schulter. Ein MRI-Untersuch ergab Anrisse von Sehnen- und Muskelgewebe sowie des Gelenkknorpels. Der 26-Jährige rechnet mit einer Ausfalldauer von mehreren Wochen. Fabian Staudenmann – Mit 7 Kranzfest-Triumphen im vergangenen Jahr war der Berner der herausragende Schwinger im 2023. Im neuen Kalenderjahr tritt er bislang mit ähnlich erdrückender Dominanz auf: Staudenmann gewann all seine 4 regionalen Schwingfeste in diesem Frühling, es resultierten 20 gewonnene und 4 gestellte Gänge, aber noch keine Niederlage.

04:13 Video Archiv: Staudenmann zeigt auch auf dem Weissenstein seine ganze Klasse Aus Sport-Clip vom 22.07.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 13 Sekunden.

Die wichtigsten Termine – 12 Live-Events bei SRF

Ein Fest von eidgenössischer Bedeutung figuriert im 2024 nicht im Kalender. Das 125-Jahr-Jubiläumsschwinget von Anfang September in Appenzell hat aber einen ähnlichen und vor allem einmaligen Stellenwert. 120 Athleten aus allen 5 Teilverbänden werden den Sieger ermitteln. Ursprünglich war die Veranstaltung zum 125-jährigen Bestehen des Eidgenössischen Schwingerverbandes ESV (Gründung im Jahr 1895) schon für 2020 vorgesehen, fiel aber mitten in die Corona-Pandemie.

Audio Wie läuft das schon wieder mit den Kränzen? (Radio SRF 1, Morgengespräch) 03:08 min Bild: Freshfocus/Claudio de Capitani abspielen. Laufzeit 3 Minuten 8 Sekunden.

SRF bietet wie gewohnt einen umfassenden Live-Service und rückt nebst dem Jubiläumsanlass die 6 Bergkranz- sowie 5 Teilverbandsfeste in den Fokus. Traditionsgemäss stechen von den Bergfesten jenes auf dem Brünig und der Schwägalp heraus.

Die Live-Übersicht:

Datum Anlass 9. Juni Stoos Schwinget 16. Juni Nordwestschweizer Schwingfest 23. Juni Schwarzsee Schwinget 30. Juni Nordostschweizer Schwingfest 7. Juli Innerschweizer Schwingfest 14. Juli Rigi Schwinget

Südwestschweizer Schwingfest 20. Juli Weissenstein Schwinget 28. Juli Brünig Schwinget 11. August Bernisch-Kantonales Schwingfest 18. August Schwägalp Schwinget 8. September Jubiläumsschwingfest 125 Jahre ESV

All diese Feste können Sie im kommentierten SRF-Livestream auf unserer Webseite oder in der Sport App verfolgen. Es führt Sie jeweils auch ein Live-Ticker durch den Tag. Neu werden die oben aufgeführten Feste zudem ab dem 1. Juli durchgehend und in voller Länge im TV auf SRF 1 ausgestrahlt. Nach der Mittagspause und der «Tagesschau» geht es um ca. 13:15 Uhr weiter.

Als Kommentatoren sind wie bisher Stefan Hofmänner und Reto Wiedmer im Einsatz. Die beiden werden am Mikrofon unterstützt von der SRF-Experten Jörg Abderhalden, Matthias Sempach sowie Adrian Käser.

Die Frauen schauen erneut gebannt ins Wallis

Im Gegensatz zu den Männern ist im Frauen-Schwingen die Kranz-Saison schon angelaufen. In Amden wurden nach gestelltem Schlussgang Mélissa Suchet und Jasmin Gäumann zu den Tagessiegerinnen ausgerufen.

Als Schwingerkönigin geniesst Angela Riesen die wohl grösste Aufmerksamkeit in der neuen Saison. Die Bernerin setzte sich 2023 in Grächen durch. Abermals im Wallis, nämlich am Eidgenössischen Frauen- und Meitlischwingfest in Sion am 24. August, wird auch 2024 die «Böseste» gekürt.

01:27 Video Aus dem Archiv: Angela Riesen wird Schwingerkönigin 2023 Aus Tagesschau vom 02.09.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.