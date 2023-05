Joel Strebel triumphiert am Auffahrts-Schwingen in Basel-Stadt. Im Schlussgang dreht er Nick Alpiger auf den Rücken.

Legende: Holt sich seinen 2. Kranz Joel Strebel. (Archiv) KEYSTONE / Urs Flueeler

Joel Strebel hat an dem traditionsgemäss an Auffahrt stattfindenden Baselstädtischen Schwingfest seinen zweiten Kranzfestsieg errungen. Den Schlussgang bestritten Nick Alpiger und Strebel, zwei 26-jährige zweifache Eidgenossen aus dem in der Nordwestschweiz dominierenden Aargauer Kantonalverband. Beide hatten die ersten fünf Gänge für sich entschieden.

Strebel benötigte den Sieg, um den einen halben Punkt vor ihm klassierten Alpiger zu überholen. In der 9. Minute glückte ihm, der auch schon das Solothurner Kantonale 2019 gewonnen hatte, der entscheidenden Angriff. Alpiger seinerseits hätte mit einem Gestellten den achten Kranzfestsieg geholt.

Bereits 2019 standen sich Strebel und Alpiger im Schlussgang gegenüber. Damals konnte Alpiger das Fest für sich entscheiden. Nun ist Strebel also die Revanche geglückt.

03:21 Video Archiv: Alpiger gewinnt das Baselstädtische Fest 2019 Aus sportaktuell vom 30.05.2019. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 21 Sekunden.