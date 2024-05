Schwingerkönig Joel Wicki erringt am Ob- und Nidwaldner Kantonalfest in Lungern den 24. Kranzfestsieg seiner Karriere.

Nach Triumph in Lungern: Wicki bei zwei Dutzend Kranzfestsiegen

2 Schwingfeste am Samstag

Der 27-jährige Sörenberger Joel Wicki besiegte in Lungern im Schlussgang in der 7. Minute mit Kurz und Fussstich den massigen Luzerner Eidgenossen Sven Schurtenberger.

Der Kampf um den Sieg hatte sich nach dem Anschwingen entwickelt, in dem Schwingerkönig Wicki und der Berner Seriensieger Fabian Staudenmann in einem ereignisarmen Duell stellten. Für beide ging es von dort weg darum, ihre Gänge mit der Maximalnote zu gewinnen.

03:48 Video Archiv: Wicki siegt beim Comeback am Zuger Kantonalen Aus Sportpanorama vom 05.05.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 48 Sekunden.

Bis zum 4. Gang glückte dies Wicki zweimal, Staudenmann – mit einem schnellen und platten Erfolg gegen Pirmin Reichmuth – nur einmal. Den Viertelpunkt Rückstand konnte Staudenmann bis zuletzt trotz seiner 5 Siege nicht wettmachen.

Burger mit Premiere

Am Neuenburger Kantonalfest in Dombresson errang der Eidgenosse Matthieu Burger seinen 1. Kranzfestsieg. Der 22-Jährige aus Les Prés-d'Orvin, im Schwingklub Biel von Christian Stucki betreut und trainiert, gewann alle 6 Gänge. In der 3. Minute des Schlussgangs besiegte er den Freiburger Eidgenossen Lario Kramer, den Stoos-Sieger 2018.