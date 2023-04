Legende: Am Schwyzer Kantonalen nicht zu schlagen Schwingerkönig Joel Wicki. Freshfocus/Claudio Thoma

Schwingerkönig Joel Wicki, Adrian Walther und Damian Ott sind die ersten Kranzfestsieger der Schwingsaison 2023. Alle drei machen an den jeweiligen Festen einen hervorragenden Eindruck.

Am Schwyzer Kantonalfest war Joel Wicki nicht auf den Rücken zu bringen. Der Sörenberger stellte in Küssnacht zu Beginn mit dem routinierten Eidgenossen Mike Müllestein und legte von dort weg jeden Gegner auf den Rücken. Nach wenigen Sekunden bodigte er auch Sven Lang im Schlussgang und holt sich seinen 18. Kranzfestsieg.

Auch Walther und Ott bestechend

Derweil ist Adrian Walther mit 21 Jahren bei drei Kranzfestsiegen angelangt. Der Berner stellte am Schwingfest des Berner Jura im 1. Gang mit Kilian Wenger, bevor er sich fünf Siege am Stück gutschreiben liess.

In der Nordostschweiz hat Damian Ott nach der für seine Verhältnisse relativ enttäuschenden Saison 2022 bei der Wiederaufnahme sofort den Tritt gefunden. Der Toggenburger gewann das Thurgauer Kantonalfest in Neukirch überlegen. Der lange St. Galler stellte seinen dritten Kranzfestsieg mit fünf Siegen am Stück schon vor dem Schlussgang sicher, in welchem er auch noch Domenic Schneider bodigte.

Nicht nach Wunsch verlief der Saisonstart für Samuel Giger. Der Thurgauer Überschwinger fiel früh aus der Entscheidung in Neukirch, weil er zwei seiner ersten drei Gänge nicht gewinnen konnte.