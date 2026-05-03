Damian Ott lässt in Sirnach die grossen Favoriten hinter sich und triumphiert am Thurgauer Kantonalfest.

Damian Ott hat beim stark besetzten Thurgauer Kantonalen seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der St. Galler überraschte im Schlussgang Samuel Giger und bezwang diesen nach der Hälfte der Gangdauer mittels Brienzer.

Im 4. Gang hatte es noch keinen Sieger in diesem Duell gegeben. Für Ott war es der neunte Kranzfestsieg in seiner Karriere. Orlik, der bei einem gestellten Schlussgang den Festsieg geerbt hätte, klassierte sich nach zwei Punkteteilungen auf dem 2. Rang.

Legende: Bodigt im Schlussgang Samuel Giger Damian Ott. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Lüscher unbezwungen

Beim Solothurner Kantonalfest in Stüsslingen schwang Sinisha Lüscher obenaus. Dem 20-jährigen Aargauer reichte im Schlussgang gegen Nick Alpiger ein Gestellter zu seinem zweiten Kranzfestsieg. Zuvor hatte der Eidgenosse alle seine Gänge siegreich gestaltet.

Beim Emmentalischen Gauverbandsfest in Oberdiessbach standen sich im Schlussgang Adrian Walther und Michael Moser gegenüber. Einen Sieger gab es nicht. Da Walther mit einem halben Punkt Vorsprung in die Endausmarchung ging, reichte dem Zweimeter-Mann aus Habstetten der Gestellte zum Sieg.

Schwingen