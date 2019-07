Auf der Rigi geht der Sieg an Benji von Ah. Der Obwaldner profitiert von einem Gestellten im Schlussgang zwischen Domenic Schneider und Christian Schuler.

Beim Südwestschweizer Schwingfest in Leukerbad gewinnt Matthias Aeschbacher, der im Schlussgang Lario Kramer bodigt.

In Interlaken darf sich ein Duo über den Sieg freuen.

Fast schon schien es, als ob sich die Geschichte des vergangenen Wochenendes in Flüelen für Benji von Ah auch auf der Rigi wiederholen würde. Nach vier gewonnenen Kämpfen zum Start musste er sich im 5. Gang gegen Christian Schuler geschlagen geben und verpasste so den Schlussgang.

Aber anders als vor 7 Tagen, als der Sieg am Ende an Nick Alpiger gegangen war, durfte sich Von Ah auf der Rigi am Ende als Sieger feiern lassen. Nach einem Sieg gegen Joel Strebel im 6. Gang hielt er sich im Rennen und konnte wenig später doch noch jubeln. Denn im Schlussgang zwischen Domenic Schneider und Christian Schuler überwog die Vorsicht – so musste sich das Duo nach einem Gestellten am Ende mit Rang 2 zufrieden geben.

Das sagte Sieger Von Ah: «Ich musste im Schlussgang zwei, drei Mal ein wenig bibbern. Ich bin nicht optimal in die Kranzsaison gestartet, umso schöner ist es jetzt, hier auf der Rigi zu gewinnen.»

Die weiteren Feste des Tages

In Leukerbad setzte sich Matthias Aeschbacher durch. Der 27-Jährige gewann den Schlussgang gegen den Einheimischen Lario Kramer nach wenigen Sekunden mit einem inneren Haken und feierte nach dem Sieg am Schwarzsee-Schwinget einen nächsten Erfolg. Oberländisches Schwingfest: Bernhard Kämpf und Niklaus Zenger erbten in Interlaken den Festsieg dank einem Gestellten im Schlussgang. Dort konnten sich weder Simon Anderegg noch Patrick Gobeli durchsetzen. Kämpf, der den ganzen Tag nie verlor, beendet den Wettkampf auf Rang 1a.

Das SRF-Programm zur Schwingsaison 2019 Samstag, 20. Juli 2019 Weissenstein-Schwinget (Bergkranzfest)

Kommentar: Stefan Hofmänner und Adrian Käser Sonntag, 28. Juli 2019 Brünig-Schwinget (Bergkranzfest)

Kommentar: Stefan Hofmänner und Adrian Käser Sonntag, 4. August 2019 Nordwestschweizerisches Schwingfest, Wittnau

Kommentar: Stefan Hofmänner und Matthias Sempach Sonntag, 11. August 2019 Bernisch Kantonales Schwingfest, Münsingen

Kommentar: Marcel Melcher und Adrian Käser Sonntag, 11. August 2019 Schwägalp-Schwinget (Bergkranzfest)

Kommentar: Stefan Hofmänner und Jörg Abderhalden

Moderation: Sascha Ruefer Samstag/Sonntag, 24./25. August 2019 Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest, Zug

Kommentar: Stefan Hofmänner und Adrian Käser

Moderation: Sascha Ruefer

Sendebezug: Livestream auf www.srf.ch/sport, 14.07.19, 08:20 Uhr