An den Kantonal-Schwingfesten vom Sonntag hat es durchwegs Favoritensiege gegeben: namentlich Joel Wicki, Joel Strebel und Armon Orlik.

Wicki triumphiert zuhause in Hasle

3 Schwingfeste am Sonntag

Legende: Er lässt sich beim Heimspiel feiern Joel Wicki nach seinem Kraftakt im Schlussgang. KEYSTONE/Urs Flueeler

Schwingerkönig Joel Wicki triumphierte zuhause in Hasle am Luzerner Kantonalen. Der Sörenberger, dem im Schlussgang ein Gestellter zum vierten Sieg in seinem Heimatkanton gereicht hätte, musste sich neuneinhalb Minuten gedulden, ehe ihm gegen Michael Gwerder der entscheidende Angriff gelang.

Zuvor hatte Wicki alle seine Kämpfe in weniger als einer Minute für sich entschieden.

Kein Vorbeikommen an Strebel, Alpiger ist zurück

Im Aargau holte Joel Strebel seinen dritten Saisonsieg, den ersten zuhause. Nach gut drei Minuten war er im Schlussgang gegen Tim Roth mit einem Kurz erfolgreich.

Zufrieden sein durfte auch Nick Alpiger bei seinem Comeback nach einem Kreuzbandriss. Der Eidgenosse kehrte nach neunmonatiger Verletzungspause zurück und überzeugte mit fünf Siegen und nur einem Gestellten.

In Horgen schwang der Bündner Armon Orlik obenaus. Ihm reichte ein gestellter Schlussgang gegen Werner Schlegel zum Festsieg am Zürcher Kantonalen.