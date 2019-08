Als Eugen Hasler und Adrian Käser 1989 in Stans in den Sägemehl-Ring schritten, schien der Name des Siegers bereits festzustehen. 1,25 Punkte betrug der Vorsprung des Schwyzers nach 7 Siegen in 7 Gängen am Eidgenössischen in Stans auf seine ärgsten Verfolger. Ein Gestellter hätte dem grossen Favoriten also locker gereicht.

Käser lässt sich nicht bezwingen

Doch Hasler suchte auch im Schlussgang gegen Käser den Sieg. Mal um Mal zerrte er am 18-Jährigen, schon nach wenigen Sekunden lag der Berner ein erstes Mal am Boden – nur auf den Rücken liess sich Käser nicht drücken. «Erst nach 2, 3 Minuten kam ich dazu, ihn ein wenig ins Wanken zu bringen und mir ein wenig Respekt zu verschaffen», so Käser heute.

So kam es, wie es kommen musste. Nach 8 Minuten und 30 Sekunden konterte der Jungspund den grossen Favoriten dank besserer Kondition eiskalt aus und siegte mit Lätz. Eine der grössten Sensationen der Schwingsport-Geschichte war Tatsache.

Ende hui, Beginn pfui

Dabei hatte das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 1989 gar nicht so gut für Käser begonnen. Nach einem Gestellten zum Auftakt unterlag er im 3. Gang gar Lorenz Arpagaus, lag bei Halbzeit weit zurück und ging «ziemlich frustriert ins Bett». Doch mit einem phänomenalen 2. Tag hievte er sich noch an die Spitze – und sorgte als jüngster König aller Zeiten für einen Rekord, der noch heute Bestand hat.

Sendebezug: SRF zwei, sportpanorama, 18.8.2019, 18:30 Uhr