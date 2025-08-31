Inhalt
6 Siege, 2 Gestellte
Alle 8 Gänge von Armon Orlik
Hier finden Sie sämtliche Duelle von Armon Orlik am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in der Übersicht.
1. Gang: Orlik eröffnet mit wichtigem Sieg gegen Aeschbacher
2. Gang: Wandeler bleibt gegen Orlik chancenlos
3. Gang: Orlik bezwingt Voggensperger
4. Gang: Top-Duell zwischen Orlik und Wicki endet gestellt
5. Gang: Orlik bleibt in Tuchfühlung mit der Spitze
6. Gang: Orlik übernimmt erstmals die Führung
7. Gang: Orlik stellt gegen Moser und ist punktgleich mit Giger und Schlegel an der Spitze
8. Gang: Orlik bodigt Reichmuth zum Abschluss und wird über Umwege Schwingerkönig
SRF 1, sportlive, 30.8.2025, 7:55 Uhr
