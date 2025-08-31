 Zum Inhalt springen

6 Siege, 2 Gestellte Alle 8 Gänge von Armon Orlik

Hier finden Sie sämtliche Duelle von Armon Orlik am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in der Übersicht.

31.08.2025, 12:33

1. Gang: Orlik eröffnet mit wichtigem Sieg gegen Aeschbacher

2. Gang: Wandeler bleibt gegen Orlik chancenlos

3. Gang: Orlik bezwingt Voggensperger

4. Gang: Top-Duell zwischen Orlik und Wicki endet gestellt

5. Gang: Orlik bleibt in Tuchfühlung mit der Spitze

6. Gang: Orlik übernimmt erstmals die Führung

7. Gang: Orlik stellt gegen Moser und ist punktgleich mit Giger und Schlegel an der Spitze

8. Gang: Orlik bodigt Reichmuth zum Abschluss und wird über Umwege Schwingerkönig

SRF 1, sportlive, 30.8.2025, 7:55 Uhr ; 

