70. Weissenstein-Schwinget - Der Prototyp Strebel muss es für die Einheimischen richten

Beim Bergkranzfest auf dem Weissenstein sind die Nordwestschweizer Gastgeber in der Aussenseiterrolle. Für einen Sieg am Samstag kommt wohl nur Joel Strebel in Frage.