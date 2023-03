Legende: Das letzte Hurra des Königs Mit dem Seeländischen in Lyss endet die beispiellose Schwingkarriere von Christian Stucki. Keystone/Urs Flueeler

Im Januar hatte Christian Stucki seinen Rücktritt nach der kommenden Saison verkündet. Nun ist klar, dass diese letzte Saison für den Schwingerkönig von 2019 nur gerade ein Fest umfassen wird. Wie der 38-Jährige in einem Video auf seinem Instagram-Kanal ankündigte, wird er lediglich bei seinem Heim-Fest in Lyss, dem Seeländischen am 11. Juni 2023, in den Sägemehlring steigen.

Verletzungen verhindern, dass die Abschiedssaison des populären Stucki länger andauert. Denn wie der 43-fache Kranzfestsieger ausführte, seien sowohl seine Schulter, als auch sein Rücken nach wie vor lädiert. Vor dem Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln hatte ein Bandscheibenvorfall Stucki ausgebremst.

Damit wird der Gewinner des «Schwinger-Grand-Slams», also aller drei Feste mit eidgenössischem Charakter (Kilchberger Schwinget 2008, Unspunnen 2017 und das Eidgenössische in Zug 2019), beim Saison-Höhepunkt – dem Unspunnen Schwinget Ende August in Interlaken – nicht mehr dabei sein.