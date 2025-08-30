 Zum Inhalt springen

Alle Gänge des Berners Fabian Staudenmann (BKSV)

30.08.2025, 12:19

1. Gang: Staudenmann kommt gegen Giger nicht über einen Gestellten hinaus

2. Gang: Staudenmann kommt souverän zu seinem ersten Sieg

SRF 1, sportlive, 30.8.2025, 7:55 Uhr ; 

