1. Gang: Schlegel legt Reichmuth auf den Rücken 2. Gang: Schlegel besiegt auch Bissig 3. Gang: Schlegel macht mit Herger kurzen Prozess 4. Gang: Topfavorit Staudenmann muss sich Schlegel bäugen