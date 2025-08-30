 Zum Inhalt springen

Alle Gänge des St. Gallers Werner Schlegel (NOSV)

30.08.2025, 17:42

1. Gang: Schlegel legt Reichmuth auf den Rücken

2. Gang: Schlegel besiegt auch Bissig

3. Gang: Schlegel macht mit Herger kurzen Prozess

4. Gang: Topfavorit Staudenmann muss sich Schlegel bäugen

