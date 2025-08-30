 Zum Inhalt springen

Alle Gänge des Thurgauers Samuel Giger (NOSV)

30.08.2025, 12:19

1. Gang: Giger muss sich gegen Staudenmann mit einem Gestellten begnügen

2. Gang: Giger siegt nach 6 Sekunden

SRF 1, sportlive, 30.8.2025, 7:55 Uhr ; 

