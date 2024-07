Am Sonntag findet in Menzingen das Innerschweizer Schwingfest statt. Joel Wicki kehrt ins Sägemehl zurück.

Am Innerschweizer Schwingfest

Nach einem furiosen Start in die Saison mit Siegen an den Kantonalschwingfesten in Zug, Ob- und Nidwalden sowie Luzern erlebte Joel Wicki zuletzt einen Rückschlag. Wegen einer Verletzung musste der amtierende Schwingerkönig während eines Monats pausieren. So verpasste er das Bergkranzfest auf dem Stoos sowie das Nordwestschweizer Schwingfest.

Wicki zum Auftakt gegen Walther

Rechtzeitig zum Innerschweizer Schwing- und Älplerfest am Sonntag in Menzingen meldet sich Wicki zurück. Das ISV-Teilverbandsfest hat der 27-Jährige bereits dreimal gewonnen, zuletzt zweimal in Folge. Wie fit Wicki ist, wird sich bereits im Anschwingen zeigen. Dort trifft er auf den Berner Gast Adrian Walther.

Legende: Strebt seinen 4. Sieg an Joel Wicki. Keystone/Urs Flüeler

Gegen den Zwei-Meter-Hünen trat Wicki erstmals am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2022 in Pratteln auf dem Weg zum Königstitel an. Im 1. Gang lieferten sich die beiden Kontrahenten einen packenden Kampf, der letztlich mit einem Gestellten endete.

06:54 Video Archiv: Walther und Wicki stellen am ESAF 2022 spektakulär Aus Sport-Clip vom 27.08.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 54 Sekunden.

17 Eidgenossen in Menzingen

Auch sonst wartet am Sonntag starke Konkurrenz auf Wicki. Insgesamt 17 Schwinger mit Eidgenössischem Kranz sind gemeldet. Vom Innerschweizer Verband wollen unter anderen Marcel Bieri, der vor drei Wochen in der Nordwestschweiz sein erstes Teilverbandsfest gewinnen konnte, sowie Pirmin Reichmuth ein Wörtchen um den Sieg mitreden.

Von den Gästen zählen Walther und der Nordostschweizer Domenic Schneider zu den Mitfavoriten auf den Festsieg. Walther feierte zuletzt beim Bergfest am Schwarzsee mit dem Sieg im Anschwingen gegen Samuel Giger einen beeindruckenden Erfolg. Erst im Schlussgang musste er sich Werner Schlegel geschlagen geben.

Der Thurgauer Schneider zeigt bisher einmal mehr eine konstant starke Saison. Am vergangenen Sonntag verpasste er den Sieg am Nordostschweizer Schwingfest nur knapp. Im Schlussgang in Meilen unterlag auch er dem aktuell überragenden Schlegel.

01:26 Video Archiv: Schneider unterliegt Schlegel im Schlussgang in Meilen Aus Sport-Clip vom 30.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden.