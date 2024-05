Der Zuger geht am Sonntag in Cham in seine erste Kranzfestsaison nach der Trennung von seinem Konditionstrainer.

Am Sonntag geht die Schwingsaison 2024 so richtig los. In den Kantonen Zug, Thurgau und Solothurn stehen die ersten Kranzfeste des Jahres auf dem Programm. Für den Zuger Pirmin Reichmuth erfolgt der Startschuss mit einem Heimspiel in Cham. Der Weg zum Heimsieg wird allerdings schwierig, mit Joel Wicki tritt kein Geringerer als der amtierende Schwingerkönig ebenfalls an.

Alleine verantwortlich für Konditionstraining

In der Vorbereitung auf die Saison gab es bei Reichmuth eine grosse Veränderung. Im Februar erfolgte auf gegenseitigen Wunsch die Trennung von seinem langjährigen Konditionstrainer Tommy Herzog. «Wir haben schon seit Längerem gemerkt, dass es nicht mehr ganz so stimmt. Es war ein bisschen wie in einer Beziehung, die auf Deutsch gesagt ein bisschen ausgelutscht war», erklärt der 28-Jährige.

Reichmuth ist nun selbst verantwortlich für seine Krafttrainings. Das hat für ihn viele positive Auswirkungen.