Schwingerkönig Joel Wicki verkündet am Sonntag im «Sportpanorama» seinen Rücktritt.

Der 28-jährige Sörenberger feierte seinen grössten Sieg 2022 beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln.

Insgesamt gewann Wicki 28 Kranzfeste und holte 76 Kränze.

Die Gerüchte um einen möglichen Rücktritt machten schon im vergangenen Sommer die Runde, nun schafft Joel Wicki Klarheit. Im «Sportpanorama» gab der Sörenberger am Sonntag das Ende seiner Karriere bekannt. 2026 wird man Wicki nicht mehr auf den Sägemehlplätzen des Landes antreffen.

«Ich bin immer und immer wieder gefragt worden, wie es um meine Zukunft steht. Ich brauchte einfach noch Zeit, um den Entscheid zu überdenken. Aber irgendwann ist dieser Entscheid gefällt», sagte Wicki im «Sportpanorama». Viele Beweggründe hätten ihn zu diesem Schritt bewogen, wie der 28-Jährige ausführte: «Mir geht es gesundheitlich gut. Und die Gesundheit überwiegt, um auch in den nächsten 30, 40 Jahren etwas leisten zu können.»

Wicki war einer der prägendsten Schwinger des letzten Jahrzehnts. Als 16-Jähriger holte er am Luzerner Kantonalen 2013 seinen ersten Kranz, im gleichen Jahr bestritt er am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Burgdorf sämtliche acht Gänge. 2015 gewann er am Schwarzsee sein erstes Kranzfest.

Klein, aber oho

Trotz seiner vergleichsweise geringen Körpergrösse – Wicki misst «nur» 1,83 m – schwang er sich in den Jahren darauf zu den besten Schwingern des Landes auf. Beim ESAF 2019 in Zug stand ihm im Schlussgang noch Christian Stucki vor der Sonne. Drei Jahre später sicherte er sich nach einem Sieg über Matthias Aeschbacher in Pratteln den lang ersehnten Königstitel und beendete die 36-jährige Durststrecke des Innerschweizer Verbandes.

Auch den Bergfesten drückte Wicki häufig seinen Stempel auf. Der gelernte Baumaschinenmechaniker gewann vier Mal auf dem Stoos, zwei Mal auf der Rigi und 2025 zum ersten Mal auch das prestigeträchtige Kräftemessen zwischen der Innerschweiz und Bern auf dem Brünig.

Das letzte Schwingfest bestritt Wicki mit dem Tessiner Kantonalen am 20. September 2025. Standesgemäss beendete er das Fest mit sechs Siegen in sechs Gängen auf dem ersten Rang.