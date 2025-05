Legende: Gewinnt in Basel Domenic Schneider. freshfocus/Marc Schumacher

Domenic Schneider hat am Donnerstag zum achten Mal in seiner Karriere ein Kranzfest gewonnen. Beim Baselstädtischen Schwingertag in Basel sicherte sich der Thurgauer mit drei Siegen und zwei Gestellten die Teilnahme im Schlussgang.

In diesem mass sich Schneider mit dem Youngster Tim Roth. Im Duell mit dem 20-Jährigen liess er kaum einen Zweifel am Sieger aufkommen. Roth konnte die ersten Angriffe noch abwehren, musste sich nach rund drei Minuten aber dem routinierten Schneider geschlagen geben. Auf dem zweiten Schlussrang klassierte sich Sinisha Lüscher. Der Aargauer hätte bei einem Gestellten den Festsieg erben können, muss nach Schneiders Sieg aber weiter auf den grossen Wurf warten.

Alpiger früh weg vom Fenster

Der Topfavorit in Basel, der fünfmalige Saisonsieger Nick Alpiger, fiel mit zwei Gestellten in den ersten vier Gängen früh aus der Entscheidung. Von den «Bösen» verletzte sich der Westschweizer Benjamin Gapany schon am Vormittag im Anschwingen am linken Bein. Wie lange Gapany pausieren muss, werden Abklärungen in den nächsten Tagen ergeben.