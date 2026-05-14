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Baselstädtischer Schwingertag Alpiger ist in Basel eine Klasse für sich

Nick Alpiger gewinnt mit 6 gewonnenen Kämpfen überlegen den Baselstädtischen Schwingertag.

14.05.2026, 19:38

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Schwinger wird auf Schultern getragen, jubelnde Menge im Hintergrund.
Legende: Lässt sich in Basel feiern Nick Alpiger. Freshfocus/Philipp Kresnik

Der Aargauer Nick Alpiger hat zum dritten Mal den Baselstädtischen Schwingertag für sich entschieden. Auf dem Sportplatz Sandgrube in Basel gewann der 29-Jährige sämtliche sechs Kämpfe. Im Schlussgang bodigte er den 22-jährigen Solothurner Marius Frank nach dreieinhalb Minuten.

Zuvor hatte Alpiger mit Adrian Klossner und Martin Roth zwei weitere Eidgenossen besiegt. Mit dem Erfolg machte er das Dutzend an Kranzfestsiegen voll.

Bieri und Lüscher holen den Kranz

Auf dem 2. Rang reihte sich mit Valentin Scherz überraschend ein Kantonalkranzschwinger ein. Die Mitfavoriten Marcel Bieri und Sinisha Lüscher waren mit zwei Gestellten aus der Entscheidung um den Schlussgang gefallen. Beide holten aber noch den Kranz.

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