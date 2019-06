Der Schlussgang

Auf 12 Minuten war die Entscheidung beim Stoos-Schwinget angesetzt, doch nach 49 Sekunden war sie bereits gefallen. Joel Wicki machte mit Verbandskollege Sven Schurtenberger kurzen Prozess.

«Wir kennen uns sehr gut und haben uns im Training schon manchen harten Fight geliefert. Das bringt beide weiter», sagte er hinterher.

Joel Wicki: Die One-Man-Show

Der erst 22-jährige Wicki wiederholte seinen Sieg auf dem Stoos aus dem Jahr 2017 und eroberte sich seinen insgesamt 4. Triumph an einem Bergkranzfest (total 10 Kranzfestsiege). Der Favorit aus Sörenberg ist damit nach durchzogenem Saisonstart definitiv in diesem Jahr mit dem Eidgenössischen als Höhepunkt (24./25. August in Zug) angekommen. Wicki hielt bei trüben Witterungsbedingungen den ganzen Tag über all seine Gegner in Schach.

Vor dem Schlussgang hatte er der Reihe nach Patrick Schenk, Andreas Ulrich, Stefan Arnold, Andi Imhof und Marcel Kropf gebodigt.

Die Siegerstimme

Wicki zeigte sich erstaunt über seine Dominanz auf dem Hochplateau 1300 m über Meer. Denn nach 6 Wochen ohne Wettkampfpause habe er sich auch etwas ausgelaugt gefühlt. Deshalb wird er sich nun für die nächsten 3 Wochen in den Schwingkeller zurückziehen.

Sven Schurtenberger: Wieder fehlt der letzte Schritt

Die Schlussgang-Qualifikation für Schurtenberger war nochmals eng geworden, wurde dieser doch im 5. Gang von Nick Alpiger ausgebremst. Doch das Kraftpaket aus dem Luzerner Hinterland konnte reagieren und erreichte bei seinem 5. Kranzfest 2019 zum 4. Mal den Schlussgang. Sein Makel: 3 dieser Duelle musste er verloren geben.

Pirmin Reichmuth: Der gefallene Favorit

17 Siege aus 18 Gängen hatte Pirmin Reichmuth aus seinen ersten drei Saison-Festen eingeheimst. Auf dem Stoos war der Mann der Stunde schon am Vormittag aus der Entscheidung gefallen. Er stellte zu Beginn mit dem Nordwestschweizer Trumpf Alpiger und im 3. Gang mit dem 2-fachen Nidwaldner Eidgenossen Marcel Mathis.

Das weitere Fest des Tages

Glarner-Bündner Kantonalfest: In Glarus gewann Armon Orlik zum 3. Mal – und zum 2. Mal in Folge – das Glarner-Bündner Kantonalfest. Im 3. Gang stellte er mit dem zweifachen Saisonsieger Daniel Bösch. In der Revanche im Schlussgang behielt Orlik gegen den Unspunnensieger von 2011 dann die Oberhand.

Das SRF-Programm zur Schwingsaison 2019 Sonntag, 23. Juni 2019 Schwarzsee-Schwinget (Bergkranzfest)

Kommentar: Marcel Melcher und Adrian Käser Sonntag, 30. Juni 2019 Nordostschweizer Schwingfest, Hallau

Kommentar: Stefan Hofmänner und Adrian Käser Sonntag, 7. Juli 2019 Innerschweizer Schwing- und Älplerfest, Flüelen

Kommentar: Stefan Hofmänner und Matthias Sempach Sonntag, 14. Juli 2019 Rigi-Schwinget (Bergkranzfest)

Kommentar: Stefan Hofmänner und Matthias Sempach Sonntag, 14. Juli 2019 Südwestschweizer Schwingfest, Leukerbad

Kommentar: Marcel Melcher und Adrian Käser Samstag, 20. Juli 2019 Weissenstein-Schwinget (Bergkranzfest)

Kommentar: Stefan Hofmänner und Adrian Käser Sonntag, 28. Juli 2019 Brünig-Schwinget (Bergkranzfest)

Kommentar: Stefan Hofmänner und Adrian Käser Sonntag, 4. August 2019 Nordwestschweizerisches Schwingfest, Wittnau

Kommentar: Stefan Hofmänner und Matthias Sempach Sonntag, 11. August 2019 Bernisch Kantonales Schwingfest, Münsingen

Kommentar: Marcel Melcher und Adrian Käser Sonntag, 11. August 2019 Schwägalp-Schwinget (Bergkranzfest)

Kommentar: Stefan Hofmänner und Jörg Abderhalden

Moderation: Sascha Ruefer Samstag/Sonntag, 24./25. August 2019 Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest, Zug

Kommentar: Stefan Hofmänner und Adrian Käser

Moderation: Sascha Ruefer

Sendebezug: www.srf.ch/sport & SRF zwei, Livestream, 10.06.2019 08:10 Uhr