Der Schlussgang

Der lange und kräftezehrende Tag war am Schwarzsee-Schwinget sowohl Simon Anderegg (Unterbach) als auch seinem Berner Verbandskollegen Matthias Aeschbacher im Schlussgang anzumerken.

11 Minuten lang tasteten sich die beiden Kontrahenten ab, dann setzte Aeschbacher zur entscheidenden Attacke an, mit der er Anderegg ins Sägemehl drücken konnte. «Ich musste warten und habe mir das letzte Risiko für die letzte Minute aufgespart», so der 27-jährige Maurer nach seinem ersten Erfolg an einem Bergkranzfest.

Mit dem Sieg im Schlussgang fing er Anderegg noch ab, der zuvor 5 Siege in 5 Kämpfen gefeiert hatte. Aeschbacher hatte sich indes im 2. Gang gegen Daniel Bösch mit einem Gestellten zufrieden geben müssen, den Schlussgang durch 3 Plattwürfe aber doch noch erreicht.

Die weiteren Favoriten

Nicht in den Kampf um den Tagessieg konnten die beiden Berner Remo Käser und Kilian Wenger eingreifen. Käser, der von einer Magendarm-Grippe geschwächt war, verlor zum Auftakt gegen Roger Rychen, im 5. Gang unterlag er Anderegg und verpasste so den Schlussgang. Wenger verlor zwar nie, hatte aber am Ende 3 Gestellte in seinem Notenblatt.

Das SRF-Programm zur Schwingsaison 2019 Sonntag, 30. Juni 2019 Nordostschweizer Schwingfest, Hallau

Kommentar: Stefan Hofmänner und Adrian Käser Sonntag, 7. Juli 2019 Innerschweizer Schwing- und Älplerfest, Flüelen

Kommentar: Stefan Hofmänner und Matthias Sempach Sonntag, 14. Juli 2019 Rigi-Schwinget (Bergkranzfest)

Kommentar: Stefan Hofmänner und Matthias Sempach Sonntag, 14. Juli 2019 Südwestschweizer Schwingfest, Leukerbad

Kommentar: Marcel Melcher und Adrian Käser Samstag, 20. Juli 2019 Weissenstein-Schwinget (Bergkranzfest)

Kommentar: Stefan Hofmänner und Adrian Käser Sonntag, 28. Juli 2019 Brünig-Schwinget (Bergkranzfest)

Kommentar: Stefan Hofmänner und Adrian Käser Sonntag, 4. August 2019 Nordwestschweizerisches Schwingfest, Wittnau

Kommentar: Stefan Hofmänner und Matthias Sempach Sonntag, 11. August 2019 Bernisch Kantonales Schwingfest, Münsingen

Kommentar: Marcel Melcher und Adrian Käser Sonntag, 11. August 2019 Schwägalp-Schwinget (Bergkranzfest)

Kommentar: Stefan Hofmänner und Jörg Abderhalden

Moderation: Sascha Ruefer Samstag/Sonntag, 24./25. August 2019 Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest, Zug

Kommentar: Stefan Hofmänner und Adrian Käser

Moderation: Sascha Ruefer

Sendebezug: Livestream auf www.srf.ch/sport, 23.06.19, 08:10 Uhr