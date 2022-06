Wegen einer Handverletzung startet Joel Wickis Bergkranzfest-Saison verspätet, am Schwarzsee will er wieder angreifen.

Eine Schnittverletzung an der Hand machte Joel Wicki zuletzt kampfunfähig, die Ouvertüre der Bergkranzfest-Saison auf dem Stoos verpasste er deshalb. Am Sonntag steigt der Luzerner wieder in den Sägemehl-Ring, um beim Schwarzsee-Schwinget nachzuholen, was ihm vor Wochenfrist nicht möglich war. Wicki winkt der 51. Karriere-Kranz.

Der 25-Jährige kehrt erstmals seit 2015 an den Schwarzsee zurück, den er seither in guter Erinnerung hat: Nach zu früh angesetzten Jubelstürmen gewann er den Schlussgang gegen Adrian Steinauer schliesslich doch noch. Im Freiburgerland messen sich Delegationen der Berner, der Innerschweizer und der gastgebenden Südwestschweizer. Wicki wurde für das diesjährige Anschwingen dem jungen Berner Mittelländer Michael Ledermann zugeteilt.

Legende: Unvergessener Moment in der Schwing-Szene Joel Wicki jubelt 2015 am Schwarzsee zu früh über den Sieg gegen Adrian Steinauer. Am Ende gewinnt er das Kranzfest trotzdem. Keystone / Alessandro della Valle (Archiv)

Attraktionen beim Anschwingen

Der begabte Nichteidgenosse Ledermann bekommt es zum 6. Mal in 7 Gängen mit einem Eidgenossen zu tun. Letzten Sonntag auf dem Stoos setzte das von den Innerschweizern dominierte Einteilungskampfgericht dem 21-Jährigen abseits jeglicher Fairness fünf Eidgenossen vor. Weitere attraktive Spitzenpaarungen im Anschwingen am Schwarzsee sind Fabian Staudenmann gegen Sven Schurtenberger, Kilian von Weissenfluh gegen Erich Fankhauser sowie Lario Kramer gegen Bernhard Kämpf.