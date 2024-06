Werner Schlegel gewinnt den Schwarzsee-Schwinget dank einem Sieg im Schlussgang gegen Adrian Walther.

Samuel Giger feiert zwar 5 Siege, verpasst es aber, als 2. Schwinger der Geschichte sämtliche 6 Bergkranzfeste zu gewinnen.

Bereits im 1. Gang am Morgen erleidet er den entscheidenden Rückschlag, als Walther das Duell mit dem Topfavoriten gewinnt.

Samuel Giger erhielt als Nordostschweizer Gast die Chance, mit einem Sieg am Schwarzsee den Bergkranzfest-Grand-Slam zu komplettieren. Mit einem Festsieg im Freiburger Hochland wäre er nach dem Innerschweizer Martin Grab der erst 2. Athlet in der Geschichte des Schwing-Sports gewesen, der bei allen 6 Bergkranzfesten (Brünig, Rigi, Schwägalp, Stoos, Weissenstein und Schwarzsee) triumphieren konnte.

Dieses Vorhaben erlitt allerdings bereits am frühen Morgen einen argen Dämpfer. Im Anschwingen drückte der Berner Adrian Walther den Topfavoriten in einem animierten Duell nach knapp 4 Minuten auf die Schulterblätter und revanchierte sich erfolgreich für die Niederlage im Schlussgang am Unspunnen-Fest 2023. Giger erhält derweil nächstes Jahr die nächste Chance, seine Bergkranz-Sammlung zu komplettieren. Die Nordostschweizer sind auch 2025 als Gastverband am Schwarzsee-Schwinget dabei.

Schliessen 01:15 Video Giger: «Ich mag es Werner von Herzen gönnen» Aus Sport-Clip vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden. 01:30 Video Adrian Walther legt Samuel Giger auf den Rücken Aus Sport-Clip vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden.

Grösster Sieg für Schlegel

Auch nach seinem leicht überraschenden Startsieg überzeugte Walther auf ganzer Linie. Der Berner bodigte nacheinander Sandro Balimann, Christian Gerber, Philipp Roth und Fabio Hiltbrunner. So stand der erst 22-Jährige vor dem letzten Gang als Einziger mit 5 Siegen da. Im Schlussgang kam es zum Duell mit einem weiteren Nordostschweizer Gast. Dem gar noch ein Jahr jüngeren Werner Schlegel reichte es dank 4 Maximalnoten trotz einem Gestellten gegen Fabian Staudenmann in das entscheidende Duell des Tages.

Dort bodigte Schlegel seinen RS-Zimmerkollegen Walther im 5. Ernstkampf erstmals. Der Berner hatte angegriffen, doch Schlegel fand rasch Halt und brachte Walther in Schieflage. Schliesslich drückte der 21-jährige Walther nach rund 3:20 Minuten erfolgreich auf den Rücken. So feierte der Toggenburger seinen bislang grössten Karriere-Sieg.

02:23 Video Schlegel: «Es ist unbeschreiblich schön» Aus Sport-Clip vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 23 Sekunden.

Walther mit weiterer Schlussgang-Niederlage

Walther musste sich derweil wie schon im Vorjahr im Schlussgang geschlagen geben. Ausserdem musste er wie bei seinem grössten Schlussgang in der bisherigen Karriere beim Unspunnen 2023 einem Ostschweizer zum Festsieg gratulieren. Nach dem Sieg auf dem Brünig 2022 muss der Berner Youngster also weiter auf seinen 2. Bergkranzfest-Triumph warten.