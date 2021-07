Kilian Wenger gewinnt den Brünig-Schwinget 2021.

Der Schwingerkönig von 2010 setzt sich im bernischen Schlussgang nach wenigen Sekunden gegen Ruedi Roschi durch.

Für Wenger ist es nach 2014 der zweite Sieg auf dem Brünig.

Es war ein ungleiches Duell, das der Schlussgang auf dem Brünig hervorbrachte. Kilian Wenger, der schon 21 Festsiege feierte, stand seinem Jugendfreund Ruedi Roschi gegenüber, der noch nie an einem Schwingfest triumphieren konnte.

So deutlich die Ausgangslage, so schnell war auch der Schlussgang entschieden. Nach nur wenigen Sekunden lag der Aussenseiter Roschi auf dem Rücken. Wenger war mit 4 Siegen und einem Gestellten in den Schlussgang eingezogen. Für den Schwingerkönig ist es nach 2014 der zweite persönliche Sieg auf dem Brünig.

Berner dominieren

Schon vor dem Schlussgang war klar, dass das traditionelle Kräftemessen zwischen den Bernern und den Innerschweizern zur Beute des bernischen Teilverbands werden wird. Mit Stoos-Sieger Joel Wicki und Pirmin Reichmuth, dem letzten Gewinner auf dem Brünig, fehlten dem ISV allerdings gleich zwei der stärksten Schwinger.

Zwei Sieger in Amriswil

Am Thurgauer Kantonalfest in Amriswil durften sich Samuel Giger wie auch der aufstrebende St. Galler Youngster Werner Schlegel über den Festsieg freuen. Giger gewann den reinen Thurgauer Schlussgang gegen Domenic Schneider. Schlegel, Sieger des Appenzeller Fests, war vor dem 6. Gang mit Giger und Schneider punktgleich. Mit der Maximalnote 10 hielt er mit Giger mit.