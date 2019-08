Berner Kantonales in Münsingen

Der Schlussgang

Der Schlussgang zwischen Matthias Aeschbacher und Matthias Glarner war eine verhaltene Sache. Dank einem Gestellten sicherte sich Aeschbacher den Sieg. Die Schlussgang-Teilnehmer hatten sich überzeugend für den finalen Showdown qualifiziert. Beide kamen ungeschlagen durch den Tag, Aeschbacher brillierte dabei mit 5 Vollerfolgen.

Die Genugtuung

Glarner überraschte trotz des verpassten Sieges. Es zeigte seine mit Abstand beste Leistung seit dem Sturz von der Gondel im Juni 2017. Phasenweise wirkte er gegen starke Gegner – er bodigte unter anderen Remo Käser und Fabian Staudenmann – fast wieder so unwiderstehlich wie am Eidgenössischen 2016 in Estavayer.

Der Rückkehrer

Christian Stucki bestritt in Münsingen sein erstes Kranzfest nach der Knieverletzung. Den Auftakt gegen Matthias Herger gestaltete der 34-Jährige siegreich, im 2. Gang musste er sich Bernhard Kämpf geschlagen geben. Nach zwei Siegen gegen Patrick Gobeli und Christian Gerber musste er sich einen Gestellten gegen Kilian von Weissenfluh notieren lassen.

Mit dem abschliessenden Sieg gegen Roman Blaser sicherte sich Stucki einen Kranz.

Die Stimmen zum Fest

Matthias Aeschbacher: «Das ist der grösste Erfolg meiner Karriere. Es war ein grosses Ziel von mir, hier einmal zu gewinnen. Es tut mir leid für den faden Schlussgang, aber ich konnte in meiner Situation kein Risiko eingehen.»

Matthias Glarner: «Es war emotional. Nach zwei Jahren harter Arbeit, viel Aufwand und viel Herzblut hier im Schlussgang stehen zu dürfen, ist fantastisch.»

Christian Stucki: «Es ist heute sehr gut gelaufen. Das Wichtigste ist, dass ich keine Schmerzen im Knie habe. Der letzte Gang war ein versöhnlicher Abschluss, es war ein positiver Tag. Ich bin sehr zufrieden.»

Die weiteren Feste des Tages

Schwägalp: Samuel Giger und Daniel Bösch teilen sich den Sieg auf der Schwägalp.

Das SRF-Programm zur Schwingsaison 2019 Samstag/Sonntag, 24./25. August 2019 Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest, Zug

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 11.08.19, 07:50 Uhr