Es ist zwar erst November, doch die Saison hat für Kilian Wenger schon fast wieder begonnen: Bereits sieht man den 33-Jährigen im Kraftraum schwitzen und Gewichte stemmen. Die Botschaft ist klar: Er will auch 2024 weiterschwingen. «Ich will es noch einmal wissen und bin motiviert», so Wenger gegenüber SRF.

Diese Aussage steht im Kontrast zum Echo aus der Schwingerszene und der Medienwelt nach der abgelaufenen Saison. Wenger wurde weggeschrieben, er könne nicht mehr mithalten und würde – wenn er denn weitermacht – den Absprung verpassen.

Ich habe den ganzen Tag über gemerkt, dass die Leistung schlecht ist. Am Abend war mir aber trotzdem klar, dass das Feuer immer noch da ist.

Der Berner sah sich vor 2 Monaten genötigt, ein emotionales Statement zu veröffentlichen, sich zu rechtfertigen. «Auch wenn man nicht will, bekommt man die Kritik mit. Ich bin heute aber auch reifer und gehe gelassener damit um», so Wenger. Ihm ist aber auch klar: «Niemand, der nicht meine Schuhe getragen hat, hat das Recht, über meine Zukunft zu entscheiden.»

7 Kränze zum Trotz

Dabei war sein Jahr 2023 gar nicht so schlecht. Immerhin sieben Mal hat sich der Schwingerkönig von 2010 in die Kränze geschwungen. Speziell sein schwacher Auftritt beim wichtigen Unspunnen-Schwinget (Platz 15) brachte ihn aber in die (negativen) Schlagzeilen. Wenger blickt zurück: «Ich habe den ganzen Tag über gemerkt, dass die Leistung schlecht ist. Am Abend war mir aber trotzdem klar, dass das Feuer immer noch da ist. Und so wollte ich auch nicht aufhören.»

Wenger wurde zuletzt immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und kämpft seit Jahren mit Rückenbeschwerden. «Ich würde aktuell nicht unterschreiben, dass ich noch bis 2025 schwinge», meint der zweifache Vater. Für die Zukunft setzt er sich trotzdem keine Grenzen. «Ich muss nicht mehr, kann aber noch. Das finde ich eine schöne Ausgangslage.»

