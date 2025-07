Thomas Sempach und Adrian Scheuner nehmen am Sonntag am Bernisch-Kantonalen teil. Zwischen den beiden Schwingern liegen 24 Jahre Altersunterschied.

Zwei Schwing-Generationen am Bernisch-Kantonalen – und am ESAF?

Geografisch trennen Thomas Sempach und Adrian Scheuner nur ein paar Kilometer. Sempach lebt in Heimenschwand, Scheuner im Nachbarort Oberlangenegg. Die beiden ländlichen Gemeinden liegen in der Nähe von Thun, an der Grenze vom Emmental zum Berner Oberland.

In Sachen Lebens- und Schwingerfahrung trennen Sempach und Scheuner hingegen Welten. Hier der 40-jährige Sempach, der in seiner langen Karriere 125 Kränze gewonnen hat – 5 davon am ESAF (2004, 2010, 2016, 2019 und 2022). Dort der 16-jährige Scheuner, der seine 1. Saison bei den «Grossen» bestreitet und Ende Juni beim Oberländischen Schwingfest in Adelboden seinen Premieren-Kranz einheimste.

Es ist gut, wenn die Jungen nachkommen und die Alten verdrängen. Das ist in der Wildnis auch so.

Während Scheuners Schwinger-Laufbahn erst so richtig anläuft, befindet sich Sempach auf der Zielgeraden. «Es wird nicht einfacher, die Jungen drücken», sagt er und fügt schmunzelnd an: «Aber das ist gut so, wenn die Jungen nachkommen und die Alten verdrängen. Das ist in der Wildnis auch so.» Das Schwingen sei für ihn nur noch ein Hobby, so der Landwirt.

Klappts für Sempach mit ESAF Nummer 7?

Der grosse Traum von Sempach ist, dass er Ende August in Mollis zum 7. Mal am ESAF teilnehmen kann. Ob er zu den 63 Schwingern gehört, welche der Bernisch Kantonale Schwingverband (BKSV) ins Glarnerland entsenden darf, entscheidet sich in den nächsten Wochen. Starke Resultate in Form von Kränzen sind da freilich hilfreich. Die nächste Gelegenheit bietet sich Sempach am Sonntag beim Bernisch-Kantonalen in Langnau im Emmental.

Scheuner: 2025 wäre schön, 2028 ist wichtiger

Auch Scheuner wird dort ins Sägemehl steigen. Der Teenager, der nach den Sommerferien seine Lehre als Zimmermann beginnt, liebäugelt ebenfalls mit einer ESAF-Teilnahme in Mollis. Der jüngste Aktiv-Schwinger beim BKSV relativiert aber: «Es ist schön, dass ich dem Kandidatenkreis angehöre und es wäre noch schöner, wenn ich aufgeboten würde. Aber mein oberstes Ziel ist es nicht. Mein Fokus liegt auf dem ESAF in Thun 2028.»

Dass Scheuner ein grosses Schwing-Talent ist, blieb auch den BKSV-Verantwortlichen nicht verborgen. Eigentlich gewährt der BKSV seinen Jungschwingern im 1. Jahr bei den Aktiven nur die Teilnahme an einem Kranzfest. Bei Scheuner macht man indes eine Ausnahme, damit er eine reelle Chance hat, sich fürs ESAF zu empfehlen. Das Bernisch-Kantonale am Sonntag wird bereits Scheuners 3. Kranzfest 2025 sein.

Zu einem Direktduell zwischen dem 40-jährigen Sempach und dem 16-jährigen Scheuner ist es übrigens noch nicht gekommen. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht schon am Sonntag in Langnau.

