Seit seinem grossen Sieg am 5. September 2021 ist Damian Ott nicht mehr an den Schwarzsee in den Freiburger Voralpen zurückgekehrt. «Da werden sicher einige Emotionen hochkommen, wenn ich wieder in dieser Arena stehen darf», sagt der 25-Jährige.

Ott und das Jahr des Durchbruchs

2021 war nach Otts eigenen Aussagen das Jahr seines Durchbruchs. Dem Triumph beim Kilchberger-Schwinget waren die Siege bei zwei prestigeträchtigen Bergfesten vorangegangen: Dem Erfolg auf dem Weissenstein folgte der Coup am Schwarzsee.

«Die Konstellation mit Sämi (Samuel Giger, die Red.) im Schlussgang war schon sehr speziell. Ich hatte ihn nie zuvor bezwingen können und hatte auch nie eine Chance gehabt», erinnert sich Ott.

Er habe sich nicht gerade viel ausgerechnet gegen den zuvor lange ungeschlagenen Giger. «Es hätte wohl niemand auf mich gesetzt, nicht einmal ich selber», so Ott.

Spitzenduell zwischen Staudenmann und Ott Box aufklappen Box zuklappen Beim zweiten Bergkranzfest der Saison am Schwarzsee greifen am Sonntagmorgen Fabian Staudenmann und Damian Ott zusammen. Es ist das mit Spannung erwartete Duell zwischen dem Berner Seriensieger und dem wiedererstarkten Ostschweizer. Staudenmann und Ott treten zum ersten Mal bei den Aktivschwingern gegeneinander an. Das bisher einzige Duell der beiden 25-Jährigen gab es 2015 beim Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag in Aarburg und endete ohne Sieger. (sda)

Ott befindet sich in Top-Form

Anders klingt es nach Otts jüngstem Sieg am Basellandschaftlichen Kantonalfest. «Ich fühle mich in einer Form wie schon lange nicht mehr. Wenn das Fest für mich läuft, kann es ganz gut kommen», sagt der 110-kg-Brocken.

Es ist auch für ihn ein erster grosser Härtetest im Hinblick auf das ESAF in Molis/GL Ende August. Die Verletzung zu Saisonbeginn ist auskuriert. Nun gelte es, Schnellkraft mit hohem Gewicht zu trainieren, um die Muskulatur zu erhalten.

Legende: Grosser Sieg 2021 Damian Ott ballt nach dem Schlussgang gegen Samuel Giger die Faust. Keystone/Peter Klaunzer

Vorjahressieger Schlegel muss passen

Der Schwarzsee scheint grundsätzlich ein gutes Pflaster für Toggenburger zu sein. Vor einem Jahr triumphierte dort Werner Schlegel. Allerdings fällt dieser nach wie vor aus.

«Das ist sehr schade fürs ganze Team. Denn wir können von seinem guten Schwing-Stil lernen», sagt Ott. Schlegel komme aber dennoch regelmässig in den Schwingkeller und gebe Inputs.

Fünf weitere Duelle zwischen Eidgenossen

Im ersten Gang kommt es zu fünf weiteren Duellen zwischen zwei Eidgenossen. Matthias Aeschbacher trifft auf Samir Leuppi, der einheimische Lario Kramer auf Dominik Gasser und Romain Collaud auf Severin Schwander. Curdin Orlik, vor Wochenfrist Sieger beim Bündner-Glarner Fest, bekommt es mit Marcel Räbsamen zu tun, das Ostschweizer Schwergewicht Domenic Schneider mit Philipp Roth. Zudem trifft das zuletzt überzeugende Berner Talent Michael Moser auf den Teilverbandskranzer Mario Schneider.