Sowohl Christian Stucki als auch Joel Wicki haben ihre Teilnahme am Berner Kantonalen vom Sonntag bestätigt.

Das Berner Kantonale steht an

Am Eidgenössischen 2019 in Zug standen sie sich im Schlussgang gegenüber. Nun geben sich mit Christian Stucki und Joel Wicki zwei der derzeit besten Schwinger am Berner Kantonalen die Ehre, wie sie gegenüber SRF bestätigen.

Beide haben zuletzt am Brünig-Schwinget noch gefehlt. Während König Stucki sich mit Rückenbeschwerden herumquälte, hatte Wicki wegen einer Ellbogenverletzung Forfait geben müssen. «Ich habe in dieser Woche voll trainiert und keine Beschwerden mehr, es geht mir gut», gibt der Innerschweizer Gast Entwarnung.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Bernisch-Kantonale Schwingfest können Sie am Sonntag ab 07:55 Uhr im kommentierten Livestream auf srf.ch/sport und in der Sport App verfolgen. Ab 15:30 Uhr ist die Schlussphase des Festes auch auf SRF zwei zu sehen.

10'000 Zuschauer in Aarberg

Für Stucki, der in Lyss wohnhaft ist, wird das Berner Kantonale im nur 4 Kilometer entfernten Aarberg zum grossen Heimspiel. Und es dürfte sich auch so anfühlen: Zum ersten Mal seit Zug vor 2 Jahren werden an einem Schwingfest wieder mehrere Tausend Zuschauer zugelassen sein. Erwartet werden 10'000 Schwingfans.

«Das kann ich mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Ich freue mich enorm auf das Fest», so Stucki, der sich einen Plan zurechtgelegt hat. «Ich hoffe, dass dieser aufgeht.»

Die Spitzenpaarungen im 1. Gang: Box aufklappen Box zuklappen Christian Stucki - Joel Wicki

Kilian Wenger - Marcel Bieri

Matthias Aeschbacher - Mario Schneider

Remo Käser - Damian Ott

Kilian von Weissenfluh - Benjamin Gapany

Bernhard Kämpf - Johann Borcard

Florian Gnägi - Oliver Hermann

Simon Anderegg - Kaj Hügli

Fabian Staudenmann - Hanspeter Luginbühl

Thomas Sempach - Severin Schwander

Christian Gerber - Michael Ledermann

Curdin Orlik - Adrian Walther

Thomas Inniger - Stefan Gäumann

Michael Wiget - Jan Wittwer