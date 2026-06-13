Sport Mehr Sport Schwingen Die Bösen auf 2100 m.ü.M. - Jetzt live: Alle 4 Schwingplätze des Bündner-Glarner Kantonalen Jetzt hören Jetzt hören 13.06.2026, 08:53 Teilen Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Legende: Schwingen live bei RTR. RTR Hier geht's zu den Livestreams von RTR Hier geht's zu den Live-Resultaten des Bündner-Glarner Kantonalschwingfests. SRF Teilen Teilen Sport Mehr Sport Schwingen