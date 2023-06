Armon Orlik gewinnt in Mollis/GL alle 6 Gänge und entscheidet das Nordostschweizer Teilverbandsfest verdient für sich.

Beim Bernisch-Kantonalen Schwingfest in Tramelan jubeln Fabian Staudenmann und Matthias Aeschbacher.

In Obergösgen heisst der Sieger des Solothurner Kantonalen Nick Alpiger.

13 von maximal 14 Minuten waren am Nordostschweizer Schwingfest im Schlussgang zwischen Armon Orlik und Domenic Schneider vorbei, als die beiden Finalisten noch einmal zusammengriffen. Schneider war unter Zugzwang, weil er einen Sieg zum Triumph brauchte. Orlik konnte defensiv bleiben, denn ihm reichte ein Gesteller zum Festsieg.

Also suchte Schneider mit viel Risiko und einem «Schlungg» die Entscheidung – und legte sich praktisch selber rücklings ins Sägemehl. Damit war die Entscheidung gefallen. Orlik durfte seinen 20. Festsieg bejubeln, den bereits vierten an einem Nordostschweizer Teilverbandsfest.

Orlik: «Ich musste mega lange auf diesen grossen Sieg warten»
Der «Schlungg» von Schneider misslingt, Orlik gewinnt

Orlik ist ein verdienter Sieger. Der Bündner gewann all seine Gänge und kam auf 59,50 von 60,00 möglichen Punkten. Mit Pirmin Reichmuth, Stefan Burkhalter, Patrick Schenk und Schneider bettete er vier Eidgenossen ins Sägemehl. «Alles hat heute gepasst. Es lief perfekt», jubelte Orlik.

Staudenmann bleibt ungeschlagen

Beim anderen Teilverbandsfest vom Sonntag – dem Bernisch-Kantonalen in Tramelan – holte sich Fabian Staudenmann einen weiteren Sieg. Im Schlussgang bezwang er seinen Berner Verbandskollegen Kilian Wenger und sicherte sich bereits seinen fünften Kranzfest-Triumph in dieser Saison. Staudenmann hat noch keinen einzigen seiner inzwischen 54 Gänge in diesem Jahr verloren.

Zusammenfassung des Berner Kantonalen
Staudenmann legt Wenger ins Sägemehl
Das Doppel-Interview mit den beiden Festsiegern in Tramelan

Staudenmann teilt sich den Festsieg mit Matthias Aeschbacher, der auf gleich viele Punkte kam (58,50). Aeschbacher sicherte sich Rang 1b dank einem abschliessenden Zehner gegen Martin Hersche. Wenger, der Schwingerkönig von 2010, klassierte sich auf dem geteilten 4. Rang.

Beim Solothurner Kantonalfest in Obergösgen triumphierte Nick Alpiger (59,25) mit satten 1,75 Zählern Vorsprung auf seinen Schlussgang-Gegner Sinisha Lüscher.