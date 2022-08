«Ein schönes Erwachen in Pratteln»

Der packende Schlussgang am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2022 in Pratteln zwischen dem späteren Schwingerkönig Joel Wicki und Matthias Aeschbacher war der würdige Schlusspunkt und gleichzeitig für viele der unbestrittene Höhepunkt. So brachte eine Umfrage beim SRF-Personal vor Ort dieses Resultat zutage:

Adrian Käser, SRF-Schwing-Experte: «Das war Schwingsport vom Feinsten, das Beste, was unserem Sport passieren konnte! Dieser intensive Kampf hat ganz zum Ende nochmals alles in die Höhe gehievt.»

Marc Lüscher, SRF-TV-Redaktor: «Weil ich bereit sein musste für das Siegerinterview, habe ich den Schlussgang ganz nahe am Sägemehlring verfolgt. Ich spürte die Kräfte, die dabei wirkten. Und nach der Entscheidung brachen nur noch die Dämme. Die Innerschweiz musste so lange auf diesen Titel warten. Die Erlösung kam einer Explosion gleich. Ich habe noch an keinem Schwingfest einen vergleichbaren Moment erlebt.»

«Weil ich bereit sein musste für das Siegerinterview, habe ich den Schlussgang ganz nahe am Sägemehlring verfolgt. Ich spürte die Kräfte, die dabei wirkten. Und nach der Entscheidung brachen nur noch die Dämme. Die Innerschweiz musste so lange auf diesen Titel warten. Die Erlösung kam einer Explosion gleich. Ich habe noch an keinem Schwingfest einen vergleichbaren Moment erlebt.» Jörg Abderhalden, SRF-Schwing-Experte. Auch der heute 43-Jährige, selbst dreifacher Schwingerkönig (1998 / 2004 / 2007), pickte den Schlussgang heraus und würdigte den Sieger wie folgt: «Was Joel Wicki, dieser kleine Mann – ich beziehe mich da explizit auf seine Körpergrösse –, im Vergleich zu den anderen Spitzenschwingern geleistet hat, ist absolut phantastisch.» SRF-Moderatorin Annette Fetscherin bezog sich bei ihrer persönlichen ESAF-Rückblende auf einen Morgengruss, der ihr am Sonntagmorgen beim Gang auf den Campingplatz für eine Reportage tausendfach zu Ohren gekommen ist.

Derweil rückt Stefan Hofmänner Pirmin Reichmuth, der lange auf Königskurs lag, in den Fokus. Für den SRF-Kommentator verdient der Auftritt des Innerschweizers Hochachtung. Reichmuth habe sich nach 4 Kreuzbandrissen formidabel zurückgekämpft. «Und wenn es auch am Schluss nicht ganz gereicht hat für zuoberst, so soll ihm dieses Abschneiden jede Menge Mumm geben.»

