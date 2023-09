In Interlaken machte Samuel Giger den grössten Triumph in seiner Schwinger-Karriere perfekt. Der Thurgauer entschied am vergangenen Sonntag beim Unspunnen-Schwinget den Schlussgang gegen Adrian Walther für sich und gewann nach dem Kilchberger 2021 sein zweites Fest mit eidgenössischem Charakter.

Eine Woche später stattete der 25-Jährige dem «Sportpanorama» einen Besuch ab. Unter den Augen von Familie und Klubkollegen blickte er auf eine «Top-Woche» zurück. «Die Gewissheit, etwas erreicht zu haben, wofür man nicht viele Chancen erhält, ist befreiend.»

Giger, mit 25 Jahren immer noch einer der jüngeren Garde, galt schon länger als grosses Talent. Bereits im Alter von 14 Jahren habe er im Schwingklub mit den Aktiven mittrainiert. «Den einen oder anderen Kranzer legte er damals schon ins Sägemehl», verriet Klubkollege Domenic Schneider im Publikum.

Schlüssel zum Unterbewusstsein

Sowohl beim eidgenössischen Schwingfest in Zug 2019 als auch 2022 in Pratteln wurde Giger als Top-Favorit gehandelt. Der Druck auf den breiten Schultern wog aber zu schwer, beide Jahre fiel er früh aus der Entscheidung.

Im mentalen Bereich habe er schon länger gearbeitet, im Winter ist der 30-fache Kranzfestsieger aber zum Schluss gekommen, dass er etwas ändern will. Mit Adrian Brüngger engagierte der Unspunnen-Sieger einen neuen Mentaltrainer. Der einstige Coach der Handballer von Pfadi Winterthur betreut auch Zehnkämpfer Simon Ehammer und ist ausgebildeter Hypnosetherapeut.

«Die Hypnose ist der Schlüssel zum Unterbewusstsein», erklärt Giger. Negative Emotionen und Gefühle – wie beispielsweise aus der Vergangenheit – liessen sich so umpolen. Das Engagement von Brüngger, der in Interlaken ebenfalls vor Ort war, hat sich für Giger bisher vollends ausgezahlt.

Ungestillter Hunger

In Gigers erfolgreicher Karriere fehlt eigentlich nur noch der Königstitel. Der gelernte Zimmermann will davon aber noch nichts wissen. «Stand jetzt ist das vor allem ein Thema der Medien. Zuerst will ich den Sieg noch geniessen und in den Ferien etwas abschalten.»

Im kommenden Jahr steht zuerst noch das Jubiläumsschwingfest des ESV in Appenzell auf dem Programm – ebenfalls ein Fest mit eidgenössischem Charakter. Ob mit oder ohne Hypnose: Giger gehört sowohl dort, als auch ein Jahr später in Mollis zu den Top-Favoriten. An Motivation wird es ihm auch nach dem Unspunnen-Sieg nicht fehlen: «Mein Hunger ist auf jeden Fall noch nicht gestillt.»