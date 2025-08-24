Eine Woche vor dem Eidgenössischen Schwingfest der Männer in Mollis haben die Frauen ihre neue Schwingerkönigin gekürt.

Legende: Sie ist die neue Königin unter den Schwingerinnen Jasmin Gäumann (hier beim Festsieg in Bellinzona). Keystone/Ti-Press/Samuel Golay

Die 25-jährige Bernerin Jasmin Gäumann hat sich am Sonntag in Huttwil den Titel gesichert. Die Entscheidung fiel bereits im ersten Gang, den Gäumann gegen Yolanda Youlk zwar verloren hatte. Weil sowohl Isabel Egli, die Schwingerkönigin von 2024, als auch Eveline Linggi im Anschwingen stellten, war Gäumanns Triumph unabhängig vom weiteren Festverlauf nicht mehr zu gefährden.

Die Emmentalerin hatte sich in der Jahreswertung unter anderem dank vier Festsiegen ein komfortables Polster erarbeitet.

Gesamtwertung der ganzen Saison ausschlaggebend

Anders als bei den Männern, die ihren König nur alle drei Jahre an einem zweitägigen Eidgenössischen Schwingfest küren, wird bei den Frauen jährlich eine Schwingerkönigin gekrönt. Ausschlaggebend ist dabei die Gesamtwertung über die ganze Saison.